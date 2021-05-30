Челябинка перевела мошеннику 1,3 миллиона, пытаясь заработать на инвестициях

Теперь женщине придется выплачивать два кредита, оформленных по указанию мошенника. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске 38-летняя жительница Металлургического района лишилась 1,3 миллиона рублей, решив заработать на фондовой бирже. Вместо финансового консультанта советы по инвестированию сбережений и взятых в кредит денег ей давал аферист. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Женщина увидела рекламу трейдинга и инвестиций в акции на фондовом рынке в социальных сетях. Предложение ее заинтересовало, и она вошла в указанное приложение и ввела персональные данные и контакты во всплывшем окне. Позже с ней связался финансовый консультант, впоследствии оказавшийся мошенником.

Женщине предложили внести первоначальный взнос в 15 тысяч рублей. Для этого челябинка установила на смартфон несколько приложений, дающих доступ к торговле ценными бумагами.

Но на этом консультации лжефинансиста не закончились. В течение нескольких недель он уговаривал женщину снять со счета более 250 тысяч рублей, взять два кредита на сумму более миллиона рублей и перевести на указанный мошенником счет. Когда деньги поступили, а сделки по приобретению акций были совершены, доступ к биржевой платформе челябинке заблокировали.

Вывести деньги женщина не смогла, а мошенники вновь потребовали оформить кредит для страхования счета от хакерских атак. Это стало последней каплей, и пострадавшая обратилась в полицию.

— По данному факту следствием УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»), — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. — Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.

Полицейские призывают быть внимательными при общении и совершении различных сделок в интернете, никогда не оформлять кредиты по принуждению незнакомцев и не переводите деньги на сторонние счета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru