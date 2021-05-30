На карьере в Челябинской области утонул подросток

Ведутся поиски, очевидцев трагедии опрашивает полиция. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области

На карьере рядом с поселком Лазурный в воскресенье, 30 мая, утонул подросток. Тело несовершеннолетнего ищут с лодки, используя картплоттер. Об этом сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева.

— Сообщение о ЧП из поселка Лазурный поступило сегодня вечером, — рассказала Марина Яковлева. — Подросток утонул на местном карьере во время купания.

К месту происшествия прибыли все экстренные службы, с очевидцами работают сотрудники полиции. Поиски ребенка ведет дежурная смена мобильного отряда поисково-спасательной службы.

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