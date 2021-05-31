Разнес ограждение, чуть не сбил пешехода: два автомобиля столкнулись на перекрестке в Челябинске

Пешеход, стоявший на светофоре, успел сделать шаг назад. Кадр с видео камеры «Интерсвязь»

Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Шота Руставели в воскресенье, около 10 часов вечера. Момент ДТП сняла камера видеонаблюдения.

На записи видно, как ВАЗ поворачивает налево. В это время в него влетает другой автомобиль. В результате столкновения ВАЗ отбросило на дорожное ограждение. Автомобиль разнес одну из секций.

На перекрестке стоял пешеход. Мужчина успел сделать шаг в сторону, и машина пролетела рядом с ним. Некоторое время пешеход простоял на месте — вероятно, был в шоке. Затем он подошел к автомобилю, чтобы узнать, все ли в порядке.

Обновлено 11:30.

— Водитель автомобиля ВАЗ-21093 при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, двигающимся во встречном направлении прямо, после чего автомобиль ВАЗ совершил наезд на ограждение, — прокомментировали в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

С места аварии 31-летний водитель ВАЗа был госпитализирован.

Напомним, серые заборы вдоль дорог Челябинска уже не первый год вызывают дискуссию между урбанистами, дорожниками и сотрудниками ГИБДД. Если бы за ограждением стоял пешеход, он мог бы получить тяжелые травмы.

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