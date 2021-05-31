«Где Безруков?»: после дождя челябинцы пожаловались на химический запах и першение в горле

Фото: Гаращенко Саша, Вредные выбросы г. Челябинск/vk.com

После резкой смены погоды в Челябинске горожане начали жаловаться на неприятные запахи.

— Дышать невозможно! Центральный район, улица 3 Интернационала, утром проснулась в 5 утра! — пишет Александр в группе «Вредные выбросы г. Челябинск».

— Ленинский район у «Авроры» стоит дым, вонь химическая. В горле першит, — пишет Антонина Грачева.

— Вчера, 30-го числа мая, пошел дождь. Все радовались: наконец-то будем дышать свежим воздухом, а не тут то было, Цинковый завод задушил так вонял, что не рады были что окна открыли, — пишет Карине.

— Где Безруков? Что за пелена? Опять не проходнуть, — пишет пользователь под ником Helen.

Замминистра экологии Виталий Безруков прокомментировал ситуацию в своем Telegram.

— Превышений ПДК вредных веществ в тумане, окутавшем утренний Челябинск, не зафиксировано. Утренний туман в Челябинске имеет природный характер и связан с перепадом температур. Аномальную жару сменили осадки и прохладная погода. Сегодня в понедельник столбик термометра не поднимется выше 21 градуса. В областном центре сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, возможна гроза. Исходя из наблюдаемой динамики загрязнения атмосферы в Челябинске и метеопрогнозу на ближайшие сутки не ожидается повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха, — написал он.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru