Под окнами Областной больницы в Челябинске разбился пациент

Погибший был пациентом Областной больницы. Фото: google.com/maps

В минувшие выходные под окнами четвертого корпуса Челябинской областной больницы разбился пациент. Сообщается, что мужчина был пациентом медучреждения.

— Единственное, что можем сказать, там разбираются следственные органы. Мы готовы оказать всю необходимую помощь коллегам, — прокомментировала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Челябинской области Марина Сергеева.

По данным сервиса 2ГИС, в здании больница на Воровского, 70 к4 располагаются травматология, реанимация, кардиология и отделение хирургии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru