Челябинские абоненты Tele2 в марте скачали в 2 раза больше трафика, чем на самоизоляции

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 с помощью технологии big data проанализировал активность своих клиентов за время пандемии. Пользователи стабильно увеличивают потребление мобильного интернета и после снятия режима самоизоляции: в марте 2021 года челябинские клиенты скачали в 2 раза больше трафика, чем в начале пандемии в марте прошлого года.

В исследовании приняли участие наиболее активные пользователи мобильного интернета в возрастной категории 34-37 лет, владельцы устройств с технологией 4G. Аналитики Tele2 оценили, как менялось потребление интернет-трафика в течение прошлого года и весной 2021 года.

Data Scientists выяснили, что на пике режима самоизоляции в апреле 2020 года абоненты Tele2 в Челябинске, участвующие в выборке, скачали на 82% больше трафика, чем за предыдущий месяц, – 8,2 терабайта.

Тренд на активное потребление мобильного интернета не изменился и после снятия ограничений, поэтому к весне 2021 года интернет-трафик превысил значения, которые были зафиксированы в начале пандемии. В марте текущего года клиенты Tele2 в Челябинской области, которые участвовали в выборке, скачали 9,2 терабайта, что в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Рейтинг самых «качающих» городов возглавила Москва, также в ТОП-10 вошли Чувашия, Челябинск, Нижний Новгород, Тула, Санкт-Петербург, Воронеж, Белгород, Калуга и Владимир. В этих регионах живут наиболее активные интернет-пользователи в возрасте 34-37 лет.

Наиболее популярной социальной сетью у клиентов Tele2, участвующих в исследовании, в апреле 2020 года была «Вконтакте». В марте 2021 года на первом месте Youtube, на втором – Instagram, на третьем – Facebook.

По информации от пресс-службы Tele2