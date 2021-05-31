Челябинцам могут выставить счета за горячую воду, хотя ее нет

Если пользоваться краном горячей воды во время опрессовки - за нее придется платить
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Перекрывать вентиль горячей воды на время опрессовки порекомендовали жителям города в АО «УСТЭК-Челябинск».
— Цена горячей воды складывается из объема воды, которая идет из горячего крана, и стоимости ее нагрева, — сообщили в УСТЭК. — Если включать горячий кран, то счетчик зафиксирует потребление и за воду придется заплатить.
В каких домах на две недели отключат горячую воду — смотрите по ссылке.
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