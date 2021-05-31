Умер известный фотожурналист Челябинска

Фото: Виталий Визаулин/facebook.com

В Челябинске на 73-м году жизни умер фотожурналист Вячеслав Шишкоедов. Своей профессии он отдал более полувека. С 2002 по 2005 годы он работал в «Комсомольской правде-Челябинск». Последние 10 лет он снимал для газеты «Южноуральская панорама».

Как рассказали коллеги Вячеслава Шишкоедова, он тяжело болел на протяжении нескольких лет.

— Мастер своего дела и просто очень хороший человек. Бывший борец. Сражался с болезнью до конца, — написал на своей странице журналист Владимир Филичкин.

— Вячеслав Шишкоедов занимался спортом, борьбой. И с большим удовольствием снимал спорт крупным планом, — написал журналист Игорь Золотарев.

Вячеслав Шишкоедов неоднократно становился участником и лауреатом всесоюзных и международных фотовыставок и фотоконкурсов: «Interpressfoto», «Worldpressfoto», «СССР-80», «Человек и мир», «УралПрессФото». Одна из последних значимых наград — премия Губернатора Челябинской области в сфере средств массовой информации» в номинации «Мастер объектива».

— Его по праву считали настоящим корифеем фотографического мастерства, а его фотографии и фотопортреты украшали не только страницы газет, но и стены многочисленных выставок и галерей, — прокомментировали в правительстве Челябинской области.

Прощание пройдет в среду, 2 июня, в 12:00 в Свято-Троицком храме (ул. Кирова, 60а).

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Шишкоедова.

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