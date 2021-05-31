Кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 142 миллиарда рублей

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Розничный кредитный портфель ВТБ на Южном Урале достиг 77 млрд рублей (+3% за квартал). В его структуре на ипотечные займы приходится 36,8 млрд рублей, на потребительские кредиты – 33,6 млрд рублей (+5% к началу года), остальное – автокредиты и кредитные карты.

За первые три месяца года банк выдал южноуральцам розничные кредиты на 9,1 млрд рублей, что примерно на 30% превышает показатели за январь-март 2020 года. Наиболее динамично в Челябинской и Курганской областях развивается потребительское кредитование. В первом квартале 2021 года ВТБ предоставил жителям Южного Урала более 9,3 тысяч кредитов наличными на общую сумму свыше 5,3 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Объем привлеченных средств частных клиентов ВТБ в Челябинской и Курганской областях достиг 70,7 млрд рублей. Эту динамику в первую очередь обеспечил интерес населения к инвестиционным продуктам, на которые теперь приходится почти 40% портфеля — около 28 млрд рублей. За три месяца вложения южноуральцев в данные инструменты выросли на 15%.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе увеличился до 64,9 млрд рублей, в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса – до 38 млрд рублей, прирост 5% за квартал. В отраслевой структуре портфеля этой категории клиентов наиболее существенные доли принадлежат предприятиям сельского хозяйства и пищевой промышленности (около 40%), далее следуют строительство и сфера недвижимости, а также торговля.

Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях, прокомментировал: - Мы активно развиваем все ключевые банковские продукты и уверенно достигаем намеченных бизнес-результатов. Нашими приоритетами остаются

развитие комфортной цифровой среды для жителей и предприятий Челябинской и Курганской областей, чтобы решение любых финансовых задач вместе с ВТБ было легким и эффективным для клиента.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)