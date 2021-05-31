С велосипедиста, сбившего 8-летнего мальчика, требуют полмиллиона рублей

Мужчина ехал по тротуару на приличной скорости Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура передала в суд дело 30-летнего велосипедиста, который в августе прошлого года сбил 8-летнего ребенка на тротуаре.

— При движении на велосипеде по тротуару обвиняемый не выбрал безопасную скорость, своевременно не принял возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки, подверг опасности и создал помехи для других участников движения, не спешился. В результате причинил малолетнему открытый перелом обеих костей голени со смещением, что соответствует тяжкому вреду здоровью, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На мужчину завели уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.268 УК РФ).

— Прокуратурой района в интересах несовершеннолетнего потерпевшего в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда на сумму 500 тыс. рублей. За совершение указанного неосторожного преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, — уточнила Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №4 Металлургического района для рассмотрения по существу.

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