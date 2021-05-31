Конструкцию привезли на пруд за день до запланированного запуска фонтана. Фотоколлаж: с паблика ЛенСовет74. Новости Ленинского района г. Челябинска и пресс-служба губернатора.

В Ленинском районе Челябинске скоро появится еще один фонтан. На пруду Девичьи слезы рабочие приступили к монтажу конструкции. Обычно с установкой этого фонтана никогда не спешат и планируют запуск, ориентируясь не на погоду в регионе, а на приход календарного лета.

— Они устанавливают, запускают, проверяют электронику, чтобы фонтан работал и включался по таймеру, — сообщила начальник службы благоустройства Ленинского района Мария Менчинская. — По идее, они должны его собрать в течение дня. Но иногда не получается. По крайней мере, в прошлом году не получилось. Как будет этот раз — не знаю. Пока в плане сборка, после нее — пробный запуск.

Красота на водной глади будет доступна для взора жителей и гостей района ежедневно с 16 часов. В будни вода станет затихать в 22 часа, а в выходные часом позже.

Для работы фонтана необходим определенный уровень воды, которого обычно в пруду не хватает. Его создают искусственно благодаря скважине, которая накачивает воду на постоянной основе. В этом году ее запустили в марте, как только растаял снег.

Несколько главных фонтанов Челябинска заработали с 1 мая. На протяжении месяца, пока в регионе стояла аномальная жара, горожане принимали водные ванны, в том числе, и под водонапорными струями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru