В Челябинской области директору школы влетело от прокуратуры за отказ принимать детей в 1 класс

Фото: Олег ЗОЛОТО

В непростой ситуации оказалась школа №1 имени Русанова в Варненском районе. Там места в 1 класс расхватали всего за девять дней, а родителям остальных детей выдали уведомления об отказе в приеме заявлений. Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, тем самым директор учреждения нарушил закон.

— Прием заявлений на зачисление в первый класс, согласно приказу Минпросвещения России, по прописке и для детей сотрудников полиции, военнослужащих, а также чьи старшие братья и сестры обучаются в указанной образовательной организации, начинается 1 апреля и завершается 30 июня, — объяснила Наталья Мамаева. — В нарушение этих требований в МОУ «СОШ №1» Варны прием на обучение в 1 класс был фактически окончен 9 апреля. Родителям необоснованно отказали в приеме заявлений из-за отсутствия свободных мест и выдали соответствующие уведомления.

Прокуратура района внесла представление директору о недопустимости нарушения законодательства в сфере образования. Прием документов на поступление в первый класс в настоящее время возобновлен и продолжится до 30 июня.

Ответственному за приемную кампанию сотруднику, как уточнила Наталья Мамаева, сделали замечание.

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