В Южноуральске дочь судьи просила полмиллиона с родственников сожителя, находящегося под следствием

Деньги она просила под предлогом взятки судьям Областного суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

34-летняя дочь судьи из Южноуральска в скором времени сама окажется на скамье подсудимых за покушение на мошенничество в крупном размере. Сожитель женщины оказался под следствием за убийство, и она предложила его родственникам замолвить за него словечко.

Рассматривать дело должны были в Южноуральске. Но у мужчины не только гражданская жена-дочь судьи, но и родственники работают в правоохранительных органах. То есть возник конфликт интересов. В таких случаях дело могут направить в другой город и этот вопрос решает Областной суд.

Женщина настойчиво предлагала посодействовать, чтобы дело рассматривали в Южноуральске. Цена вопроса — не менее 500 тыс. рублей, якобы в качестве вознаграждения судьям Областного суда.

— Обвиняемая, неоднократно предлагая согласиться на выдвинутые ею условия, ввела потерпевших в заблуждение относительно наличия у нее реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств. Преступление не было доведено до конца в связи с отказом родственников от передачи денежных средств, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) направлено в Южноуральский городской суд для рассмотрения по существу. Сейчас она находится под домашним арестом. А вот мама женщине вряд ли поможет — за это время она успела уйти в отставку.

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