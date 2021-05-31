«Электросамокаты не нужно запрещать»: в Челябинске прошло общественное обсуждение по регулированию электросамокатов

28 мая в Челябинском саду им. Пушкина собралось больше людей, чем обычно. Кто-то пришел пешком, кто-то приехал на электросамокатах и даже электрических колясках. Общественники, депутаты и неравнодушные жители собрались в одном месте, чтобы обсудить важную проблему последних месяцев — использование электросамокатов в общественных местах. Обсуждение инициировала Общественная молодежная палата при Законодательном Собрании Челябинской области. Причина простая — все чаще в СМИ и соцсетях звучат призывы ограничить или вовсе запретить этот модный способ передвижения в Челябинской области. Молодые парламентарии хотят урегулировать их использование без кардинальных запретов.

На основе результатов опроса, проведенного Молодежной палатой г. Челябинска и председателем Яковом Ермошкиным среди студентов региона, более половины респондентов высказалось в поддержку электросамокатов, но согласилось с тезисом, что их необходимо ограничить в скорости. Эти результаты были озвучены и.о. Общественной молодежной палаты при ЗСО Анисимовым Александром на встрече.

— Прежде чем давать рекомендации и выдумывать ограничения, нужно выслушать всех интересантов данного вопроса — пользователей самокатов, представителей бизнеса, ГИБДД и горожан. У нас есть предложения, но самые дельные из них всегда звучат из уст тех, кто вовлечен в проблему, — комментирует Анисимов Александр.

Общественный активист и экс-депутат Николай Ольховский высказался за необходимость закрепления требований и норм к водителям электросамокатов в ПДД и КоАП. Так, по его словам, оптимальным решением будет ограничение скорости движения до 20 км\час. Депутат ЗСО Дмитрий Клеутин призвал учитывать мнение всех сторон и не принимать срочных мер.

— Необходимо комплексно рассмотреть эти вопросы, и только тогда делать конкретные предложения. Наспех принятые законы часто переписываются, поэтому необходимо все тщательно обдумать, — высказался Дмитрий Клеутин.

По словам присутствующих, основной проблемой является не столько присутствие электросамокатов в городе, сколько отсутствие инфраструктуры для передвижения и отдельных дорожек.

— Мы пришли к выводу и будем предлагать инициативы по выделению электросамокатов в отдельную категорию средств передвижения. На законодательном уровне. Ведь это и не мотоцикл, и не велосипед, — подчеркнул заместитель председателя ОМП при ЗСО Всеволод Ганин.

В ближайшее время будут подготовлены предложения для постановлений и законодательных инициатив, которые будут рассмотрены на публичном обсуждении с представителями бизнеса и ГИБДД.