Во дворе жилого дома в Челябинске забил фонтан из-за коммунальной аварии

Больше всего не повезло припаркованным неподалеку машинам. Фото: Подслушано Ленинский район Челябинск / vk.com

Во дворе жилого дома №30 по улице Шота Руставели в Челябинске забил фонтан из-за коммунальной аварии. Причем струящаяся вода была высотою в несколько метров, что даже доходила до припаркованных неподалеку машин.

Очевидцы в соцсетях рассказывают, что в их домах неподалеку начался первый этап опрессовок. Вероятней всего, по их мнению, это и стало причиной коммунальной аварии.

Сейчас специалисты МУП ЧКТС устраняют последствия возникшей аварии.

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