Коронавирусная паника спала: в Челябинской области перестали дорожать лимоны, чеснок, медтовары и техника для работы на удаленке

Огурцы этой весной дорожают Фото: Олег ЗОЛОТО

В региональном Банке России по традиции подсчитали, как менялись цены на продукты и товары. Пока статистика за апрель. Но уже видно, что коронавирусная паника отступает. Так, например, если год назад южноуральцы скупали лимоны, чеснок и лук для профилактики вирусных инфекций, то в апреле 2021 года спрос на них упал и цены соответственно перестали расти.

— В апреле 2021 года годовая инфляция составила 5,2% против 5,5% в марте. На продовольственном рынке прирост цен существенно замедлился и составил 6,3%, тогда как в марте был 7,6%, — сообщили в Отделении Челябинск Уральского Банка России.

Перестали южноуральцы скупать отдельные медицинские товары и технику для работы на удаленке — ноутбуки, смартфоны, беспроводные наушники. Зато в регионе стали серьезно дорожать огурцы. В ЦБ объясняют это тем, что в прошлом году в условиях локдауна люди практически перестали их покупать, а рестораны и кафе были закрыты.

Ускорился рост цен на молоко и сыры, поскольку выросли траты заводов и фермеров на упаковку, ветпрепараты, ГСМ и подготовку к внедрению маркировки молочной продукции. Кстати, в апреле цены на топливо продолжили расти. Но снизились цены муку, сдобные булочки из муки высшего сорта и хлеб с добавлением ржаной муки, потому что в России ввели квоты и пошлины на экспорт зерна, а хлебопекарям и мукомолам дали субсидии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru