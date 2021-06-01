Лишенный прав мотоциклист в Челябинске улетел в кювет

Мотоцикл слетел с дороги и опрокинулся. Фото: ГИБДД Челябинска

Вчера, 31 мая, в 14:20 на улице Профессора Благих 77а/1 32-летний мотоциклист на «Ямахе» не справился с управлением, вылетел с дороги и опрокинулся.

— Мужчина был лишен прав, — уточнили в ГИБДД Челябинска. — Мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.

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