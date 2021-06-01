В Челябинской области ночью поезд насмерть сбил 6-летнего мальчика, страдающего аутизмом

Сбор на поиски объявили буквально за 15 минут до гибели малыша. Фото: "Легион-СПАС"

Сегодня ночью, 1 июня, в Чебаркульском районе и Челябинске срочно объявили сбор волонтеров — из дома вечером ушел 6-летний мальчик с аутизмом. Но уже около 3:00 на 2049 километре станции Бишкиль Челябинской области его нашли мертвым — малыша сбил поезд. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

— От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия, — сообщили в ведомстве. — Сейчас на месте работаю следователи, допрашиваются близкие, устанавливаются очевидцы. Также будут выяснены условия воспитания и проживания ребенка.

Малыш ушел из дома накануне вечером. Фото: УрСУТ СКР

В ориентировке, которую ночью разместили волонтеры, сообщается, что мальчик ушел из дома 31 мая вечером и что он страдал аутизмом и не разговаривал. Волонтеры искали его ночью. В группе «Легион-СПАС» один из участников поисков Андрей написал, что нашел ребенка на освещенном месте между главными путями.

— Столько поездов проехало и не один не увидел ребенка на путях, — пишет Андрей. — Это было очень страшно найти мертвого ребенка. Царство небесное тебе малыш.

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