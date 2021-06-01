В Челябинской области от коронавируса умерли восемь человек за сутки

Из больниц выписали 94 человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 85 южноуральцев. Всего с начала пандемии выявили 63 120 случаев заболевания COVID-19. Региональный минздрав опубликовал свежие данные.

Из больниц за сутки выписали 94 человека. Всего 57 598 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. На лечении остаются 2624 человека. Печальная статистика пополнилась смертями — от ковида скончались восемь человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru