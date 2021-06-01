Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июня 2021 9:40

Натравил собаку и ударил в лицо женщину: в Магнитогорске Челябинской области после потасовки задержали местного жителя

Они разругались на улице
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
По словам женщины, он натравил на нее собаку

По словам женщины, он натравил на нее собаку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Магнитогорске Челябинской области задержали мужчину, который натравил собаку, а потом ударил кулаком в лицо женщину. Они разругались на улице, сообщают в пресс-службе Росгвардии.

— Ночью поступило сообщение, что на улице Ручьева избили женщину. К прибывшим росгвардейцам обратилась 36-летняя пострадавшая. Она указала на мужчину и пояснила, что у них произошел словесный конфликт. С ее слов, мужчина натравил на нее свою собаку. После этого мужчина отвел собаку домой, вернулся и ударил женщину кулаком в лицо, — поясняют в Росгвардии.

39-летнего местного жителя забрали в отдел полиции для разбирательства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Криминал