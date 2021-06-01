Натравил собаку и ударил в лицо женщину: в Магнитогорске Челябинской области после потасовки задержали местного жителя

По словам женщины, он натравил на нее собаку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Магнитогорске Челябинской области задержали мужчину, который натравил собаку, а потом ударил кулаком в лицо женщину. Они разругались на улице, сообщают в пресс-службе Росгвардии.

— Ночью поступило сообщение, что на улице Ручьева избили женщину. К прибывшим росгвардейцам обратилась 36-летняя пострадавшая. Она указала на мужчину и пояснила, что у них произошел словесный конфликт. С ее слов, мужчина натравил на нее свою собаку. После этого мужчина отвел собаку домой, вернулся и ударил женщину кулаком в лицо, — поясняют в Росгвардии.

39-летнего местного жителя забрали в отдел полиции для разбирательства.

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