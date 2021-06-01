На первом международном авиарейсе в Челябинск пытались провести насвай

Подозрительные предметы нашли в "зеленом" коридоре. Фото: Челябинская таможня

Челябинский аэропорт после двухлетней реконструкции принял первый международный авиарейс. И не обошлось без ЧП. Как сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, пассажиры пытались провести подозрительные предметы.

Один пассажир пытался ввезти в Россию насвай с превышением нормы. Фото: Челябинская таможня

В Челябинск из Душанбе прибыло около 200 человек. Получив багаж, пассажиры направляются к «зеленому» и «красному» коридорам. В первый те, кому нечего декларировать. Но это не исключает дополнительной проверки. Именно здесь таможенники обнаружили подозрительные предметы: продукты без упаковки и насвай с превышением нормы.

Фото: Челябинская таможня

Всего по итогам таможенного контроля первого авиарейса Челябинск-Душанбе таможенниками возбуждено четыре дела об административных правонарушениях.

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