На первом международном авиарейсе в Челябинск пытались провести насвай

Подозрительные предметы нашли в "зеленом" коридоре. Фото: Челябинская таможня
Челябинский аэропорт после двухлетней реконструкции принял первый международный авиарейс. И не обошлось без ЧП. Как сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, пассажиры пытались провести подозрительные предметы.
Один пассажир пытался ввезти в Россию насвай с превышением нормы. Фото: Челябинская таможня
В Челябинск из Душанбе прибыло около 200 человек. Получив багаж, пассажиры направляются к «зеленому» и «красному» коридорам. В первый те, кому нечего декларировать. Но это не исключает дополнительной проверки. Именно здесь таможенники обнаружили подозрительные предметы: продукты без упаковки и насвай с превышением нормы.
Фото: Челябинская таможня
Всего по итогам таможенного контроля первого авиарейса Челябинск-Душанбе таможенниками возбуждено четыре дела об административных правонарушениях.
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