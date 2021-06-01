В аварии с фурой под Челябинском погиб водитель легковушки

Водитель погиб на месте. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Вчера, 31 мая, в 17:03 на 22 километре дороги «Западный обход города Челябинска» в аварии погиб 59-летний водитель Volkswagen Polo.

— Иномарка столкнулась с грузовиком Scania, — сообщили КП-Челябинск в полиции региона. — В результате аварии водитель Volkswagen Polo скончался.

В ГИБДД по Челябинской области сообщили, что по предварительным данным водитель иномарки при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку.

Мужчину зажало в машине. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Как сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области, тело погибшего мужчины оказалось полностью заблокировано в салоне — его пришлось доставать при помощи гидравлического инструмента.

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