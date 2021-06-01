Пронесли шпаргалку: в Челябинской области в первый день проведения ЕГЭ двух человек удалили с экзамена

Восемь выпускников почувствовали себя на экзамене плохо. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области ЕГЭ по географии, литературе и химии провалили 10 выпускников. Одни не смогли это сделать по состоянию здоровья, других удалили из аудитории за использование шпаргалок и справочных материалов. Итоги первого дня Единого госэкзамена во вторник, 1 июня, подвели в министерстве образования и науки региона.

— Восемь участников не завершили написание экзаменационной работы по состоянию здоровья, также зафиксировано два удаления — наличие шпаргалки и справочных материалов, — рассказали в пресс-службе регионального минобра.

Волна ЕГЭ началась 31 мая. В этот день в Челябинской области экзамены по географии, литературе и химии в общей сложности сдавали 3090 выпускников. Для этого в регионе открыли 60 пунктов проведения экзамена (ППЭ). Онлайн-видеонаблюдение велось во всех аудиториях проведения экзаменов.

Как рассказала начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина, в каждой аудитории были установлены две видеокамеры, которые автоматически включались и выключались согласно расписанию экзаменов.

— Видеонаблюдение очень помогает в решении не только конфликтных ситуаций, но и в контроле за организацией проведения, — уточнила Елена Тюрина. — В конфликтных ситуациях это незаменимый инструмент, потому что все видно и все слышно. Видео из аудиторий в онлайн-режиме транслируется на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ».

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня в образовательных организациях, либо на официальном информационном портале ЕГЭ.

Следующий ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня – 3 и 4 июня. Его напишут более 15 тысяч выпускников области.

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