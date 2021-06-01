В Челябинской области одноклассницы жестко избили сверстницу и выложили видео в интернет

На "стрелке" было много людей. Фото: скрин видео

В Верхнем Уфалее две одноклассницы избили 13-летнюю девочку. Видео происшествия выложено в интернет. На видео заметно, что девочку били ногами и руками со всей дури. А потом семиклассница повалила ее на землю, села сверху и продолжила ее бить и даже душить.

— Проводится проверка по факту нанесения травм школьнице. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СКР по Челябинской области.

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