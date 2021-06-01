В центре Челябинска с крыши упал и разбился мужчина

Он умер до приезда скорой Фото: "КП" Архив

Сегодня днем, в центре Челябинска на улице Пушкина сорвался с высоты и погиб мужчина, который предположительно проводил работы на фасаде. В горздраве Челябинска сообщили, что у него открытая черепно-мозговая травма.

— Мужчина примерно 60 лет. У него диагностирована кататравма. Скончался до приезда скорой помощи, — сообщили в горздраве.

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