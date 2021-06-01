В Челябинске на пять лет осудили мужчин, которые ограбили «Почту России» и магазины на 13 млн рублей

Потерпевшим вред они возместили Фото: "КП" Архив

Калининский районный суд вынес приговор двум мужчинам, которые пять лет — с 2014 по 2019 годы — грабили «Почту России» и магазины. За это время они совершили 21 преступление на 13 млн рублей.

— Злоумышленники, обладая специальными познаниями в области радиоэлектроники в части способов отключения охранных сигнализаций, в ночное время проникали в отделения почтовой связи, в магазины и иные объекты, откуда похищали денежные средства из банкоматов и платежных терминалов, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Например, в ноябре 2017 года украли из сейфа магазина «Магнит» в Ленинском районе Челябинска 80 тысяч рублей, а декабре забрали 7,2 млн рублей из почтового отделения на Университетской набережной.

Виновным назначили пять и 5 лет и два месяца лишения свободы в колонии общего режима. Гражданские иски представителей потерпевших удовлетворены в полном объеме.

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