В Челябинской области хотят изменить маршрут скоростного поезда «Ласточка»

«Ласточку» в Карталы запустили полгода назад Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транспортники предложили изменить маршрут и расписание электропоезда «Ласточка», который связывает Челябинск и Карталы с остановками в Варне и Троицке. Принять окончательное решение поможет соцопрос.

— Предлагается изменить маршруты следования «Челябинск — Карталы — Челябинск» на маршруты «Челябинск — Троицк — Челябинск» и добавить остановки в Еманжелинске и поселке Увельский, — рассказали в миндортрансе.

Кроме того, предлагается изменить расписание: раньше электричка выезжала из Челябинска утром, а обратно — вечером. Но это оказалось нерентабельным.

— К сожалению, по действующему маршруту на участке Карталы — Троицк — Карталы в среднем проезжает не более 7 человек в вагоне, который рассчитан на 100 человек, — констатируют в ведомстве.

Теперь хотят сделать наоборот: утром в областной центр, вечером обратно. Так жители смогут успеть на учебу, сходить больницу или попасть на прием в органы власти.

Принять участие в опросе можно по ссылке.

Вторую «Ласточку» запустили полгода назад. Также продолжает курсировать такой же поезд из Челябинска в Магнитогорск и обратно с остановками в Троицке, Карталах и Тамерлане.

— Обращаем внимание! На маршруте электропоезда «Ласточка» «Челябинск — Магнитогорск — Челябинск» изменения не планируются, — успокоили в миндортрансе.

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