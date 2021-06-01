В Челябинске осудили банду наркодилеров, в которую входят студенты крупных южноуральских вузов

Среди подсудимых есть девушка с высшим образованием

Сегодня, 1 июня, Челябинский областной суд вынес приговор Александру Гладкову и Игорю Гольцеву, 1998 года рождения, а также Елизавете Поповой, 1990 года рождения, Владиславу Журавлеву, 1999 года рождения, и Андрею Пастухову, 1989 года рождения. Они были признаны виновными в незаконном обороте наркотиков через интернет в составе организованной группы. Как сообщили в пресс-службе суда, среди подсудимых есть студенты известных южноуральских университетов.

— Гладков, Гольцев и Журавлев являются студентами вузов, обучались на 2 курсе Челябинского государственного университета, Уральского социально-экономического Института и Южно-Уральского государственного медицинского университета соответственно. Попова имеет высшее образование, официально нигде не работала, Пастухов окончил 11 классов и работал барменом. Все обвиняемые в браке не состоят, ранее не судимы, — рассказала руководитель пресс-службы Челябинского облсуда Евгения Нациевская.

Суд установил, что в 2019 году в интернете появился магазин «ЛАБА КРОТА», где продавались наркотики. Организатор этого незаконного бизнеса разместил в сети объявление о найме работников. Так, были открыты вакансии для «операторов», «кладовщиков», «химиков» и «курьеров». На эти объявления откликнулись Пастухов, Гладков и Журавлев (каждый самостоятельно). Они стали выполнять роль закладчиков. Примерно в это же время на вакансию «химика» откликается и Попова. Она перечисляет залог в 20 тысяч рублей и начинает свою работу.

Вскоре Гладков, заслужив репутацию хорошего закладчика, дополнительно стал выполнять роль химика. Он также привлек к работе своего знакомого Гольцева, который начал заниматься распространением наркотиков. Кроме того, Гладков арендовал в Курчатовском районе квартиру, где вместе со своим товарищем занимался производством амфетамина. Готовый к употреблению продукт они фасовали и размещали в тайниках по всему Челябинску.

Попова также получила от организатора бизнеса все необходимое оборудование для производства наркотиков и в своей квартире в Советском районе серийно изготовила не менее 278 грамм амфетамина, который потом расфасовала и сделала «закладки» на территории Челябинска.

Пастухов и Журавлев независимо друг от друга получали через тайники наркотические вещества для дальнейшего сбыта мелкими партиями.

Для общения с владельцем интернет-магазина подсудимые использовали мессенджер «VIPole». Что касается оплаты за работу, то она проходила через биткоин-кошелек. Уже потом наркодилеры выводили оттуда деньги на свои банковские карты.

Действия группировки были пресечены сотрудниками полиции в марте 2020 года в результате оперативно-розыскных мероприятий.

В судебном заседании все подсудимые вину признали полностью, раскаялись в содеянном.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел: совершение подсудимыми преступлений впервые в молодом возрасте, активное способствование расследованию преступлений, положительные характеристики с мест работы, учебы и жительства, тяжелые хронические заболевания родственников Гладкова и Журавлева, принятие Пастуховым мер к заглаживанию причиненного вреда, а также благотворительную и общественную деятельность Поповой и изобличение ею соучастников. Помимо прочего, Поповой и Пастухову – наличие малолетних детей.

Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок: Гладкову – 9 лет, Гольцеву – 8 лет, Журавлеву – 7 лет 6 месяцев, Пастухову – 7 лет; Поповой – 9 лет в колонии общего режима.

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