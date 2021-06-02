Челябинец хотел сжечь машину соперника, но перепутал автомобили

И сопернику не отомстил, и под статью попал — вдвойне обидно Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Челябинец задумал насолить своему сопернику и решил сжечь его машину. Правда, потом оказалось, что это был не тот автомобиль. Инцидент произошел в гаражном кооперативе в Металлургическом районе.

Мужчину задержали по горячим следам. Мужчина во всем сознался. Оказалось, что 32-летний ревнивец уже неоднократно был судим.

— Задержанный сознался, что поджег автомобиль соперника из чувства ревности, однако, как сообщили полицейские, машину он перепутал, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК). Ему грозит до пяти лет колонии. Пока мужчину отпустили под обязательство о явке.

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