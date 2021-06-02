22 ломбарда и контор «быстрых займов» Челябинской области попали в черный список Банка России

Клиенты псевдоломбардов-комиссионк не защищены никем. Фото: "Фианит-ломбард"

Банк России внес 22 компании — микрокредитные компании, ломбарды, комиссионные магазины в Челябинской области — в черный список. В их работе регулятор увидел признаки нелегального кредитора.

Всего в список попали три ломбарда (ломбард «Аметист», Техноломбард, техноломбард «СОТЛАЙН»), шесть комиссионных магазинов («Победа», «Брокер», Tehno Shark, SunTech, Везуха, Дайтехник Gаджет plus). Причем у нелегальных комиссионок разветвленная сеть по Челябинску, Златоусту, Миассу, Копейску, Магнитогорску и Кургану.

Остальные в списке — микрокредитные компании, которые выдают деньги без залога. Среди них консалтинговая компания «КАПИТАЛСЕРВИС» (Удобные деньги), «УРАЛЬСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА»(УФГ), «ДЕНЬГИ НАСЕЛЕНИЮ-М» (DЕНЬГИCLICK ЗАЙМЫ ОНЛАЙН, ДЕНЬГИ МАРКЕТ), ООО МКК «Уральский дом займов») и ряд других организаций. Полный список — на сайте ЦБ.

Такой список с компаниями, в деятельности которых просматриваются признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг, Банк России начал публиковать 1 июня. В ЦБ сообщили, что перечень будет пополняться по мере обнаружения нелегалов.

— Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер, — сообщили в ЦБ, добавив, что людям, пострадавшим от работы нелегалов, выплаты не предусмотрены законом.

У комиссионки-ломбарда "Победа" много офисов по области. Фото: "Фианит-ломбард"

Как отметил генеральный директор федеральной сети «Фианит-Ломбард», участник экспертных советов при Комитете Госдумы по финансовому рынку и при Банке России — по микрофинансированию и кредитной кооперации Станислав Боронин, публикация черного списка для предупреждения заемщиков — важный этап в борьбе за чистоту рынка ломбардов.

— Ничего не имеем против классических комиссионных магазинов, где у клиентов принимают вещь на комиссию и выставляют ее на продажу, рассчитываются с клиентом после реализации. А псевдоломбарды-комиссионки, заключая с заемщиком договор комиссии, держат вещь под прилавком, клиент сам ее выкупает с процентами. Такой «залог» имеет много минусов для клиента. Вещь не подлежит страхованию, если с ней что-то случится. Ставка за пользование займом не имеет максимальных ограничений (для ломбардов ее регулирует и постоянно снижает Центробанк), — рассказал Станислав Боронин. — По истечении срока договора нет льготного месячного периода, в течение которого ломбард не вправе реализовать вещь. Нелегалы не обязаны напоминать клиенту об окончании срока займа и о сроке реализации имущества (ломбард это делает неоднократно). Такой «залог» клиент может легко упустить либо будет выкупать в разы дороже. Клиенты официальных ломбардов вправе защищать свои права, направляя жалобы в Центробанк, а также в службу финансового уполномоченного, услуги которого в случае признания жалобы обоснованной оплачивает ломбард. А жалобы на псевдоломбарды Банк России не рассматривает.

Он добавил, что автоломбард не вправе выдавать «займы под залог ПТС», может только поставить залоговый транспорт на стоянку. Если деньги «под ПТС» выдают, заключая договор купли-продажи, лизинга, это опасность лишиться авто.

— Но в теневом секторе работать выгоднее, чем быть официальным участником рынка. Даже если нелегалы регистрируют официальный ломбард для прикрытия и рекламы, они продолжают по большей части заключать с заемщиками другие договоры, не выдают залоговый билет, — резюмировал эксперт.

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