Платную парковку возле Кировки в Челябинске признали нелегальной

Фото: google.com/maps

Челябинское УФАС признало нелегальной платную парковку возле Кировки, рядом с домом № 28 по улице Цвиллинга. Как оказалось, этот участок земли был предоставлен МАУ «Городской сад им. Пушкина». В апреле этого года учреждение заключило договор с индивидуальным предпринимателем, чтобы тот якобы контролировал состояние участка и содержал его в целости и сохранности.

Но в итоге здесь появилась платная парковка. В результате проверки УФАС выдало предупреждение Управлению культуры администрации Челябинска, чтобы те исправили ситуацию.

— Управлению надлежит принять меры относительно самостоятельного осуществления МАУ «Городской сад имени А.С. Пушкина» деятельности по организации автопарковки, без привлечения хозяйствующих субъектов, — уточнили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Теперь Управлению культуры необходимо каждый месяц отправлять в УФАС доказательство того, что ситуация держится под контролем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru