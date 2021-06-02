Жителей Челябинской области предупредили о ливнях с градом 2 и 3 июня

Также ожидается гроза Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погоды. Южноуральцы получили соответствующие СМС на свои телефон. По данным областного гидрометцентра, 2 и 3 июня в регионе ожидаются ливни, грозы и сильный град. Помимо этого, ветер усилится до 22 м/с.

Температура воздуха при этом составит около 20 градусов тепла, и лишь ближе к выходным она поднимется до +25.

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