Челябинцам показали, как будет выглядеть новый парк возле гостиницы «Виктория»

Фото: Управление архитектуры Челябинска
Управление архитектуры администрации Челябинска показало горожанам, как будет выглядеть новый парк возле гостиницы «Виктория». Благоустройство будет проходить в несколько этапов — власти обещаются сделать все с толком и с расстановкой, а не впопыхах.
Фото: Управление архитектуры Челябинска
Концепцию для парка разработало архитектурное бюро «Плотинка», а подготовкой документов занималась администрация Курчатовского района. После устранения замечаний проект отправят на государственную экспертизу, а потом начнется строительство. О сроках выполнения работ пока что не сообщается.
Фото: Управление архитектуры Челябинска
Судя по эскизам, здесь появятся беговые дорожки, новые скамейки со столиками, необычные арт-объекты, качели, светящиеся шары и баскетбольное кольцо.
Фото: Управление архитектуры Челябинска
Фото: Управление архитектуры Челябинска
Фото: Управление архитектуры Челябинска
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