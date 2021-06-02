В Росгвардии рассказали, сколько челябинских детских лагерей оснащены тревожными кнопками

Все сообщения будут поступать на центральный пульт Росгвардии Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Росгвардии по Челябинской области рассказали, что в этом году их ведомство лично обеспечит безопасность в более чем 330 мест детского оздоровительного отдыха. Это почти 43 процента от общего количества детских летних лагерей, открытых в регионе.

Учреждения оснащены тревожными кнопками с выходом на пульт централизованной вневедомственной охраны Росгвардии. По инструкции, после получения сигнала с охраняемого объекта на место будет немедленно выезжать группа быстрого реагирования.

Отметим, что тревожные кнопки Росгвардии не привязаны к частным охранным предприятиям. На вызов станут лично выезжать сотрудники ведомства.

Еще в девяти детских лагерях области в этом году выставлены посты физической охраны Росгвардии. К сведению, в 2020 году таких постов охраны было шесть.

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