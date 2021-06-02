В Челябинске обнаружили нелегальную свалку с опасными химическими отходами

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Открытые емкости с неизвестным веществом и с визуально заметным испарением были обнаружены накануне, 1 июня на одном из заброшенных участков в Челябинске по ул. Механической. Само место огорожено забором, но не закрыто, поэтому сюда может пройти любой желающий. В итоге территория превратилась в стихийную свалку.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, на место происшествия выезжали все экстренные службы, в том числе и их мобильный отряд. При помощи газоанализаторов исследовали содержимое промышленных емкостей на предмет установления содержания опасных веществ в испарениях.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

— Замер химического состава воздуха показал, что в баках находились остатки хлорсодержащего вещества в безопасной для окружающих концентрации. Доступ в емкости изолировали, территорию закрыли., — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы по Челябинской области.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Сейчас полиция ищет виновника, который так беспечно утилизовал отходы с химическим веществом.

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