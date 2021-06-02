Главному тренеру «Челбаскета» расширили полномочия

Евгений Сорокин заключил контракт с БК "Челбаскет" еще на один сезон. Фото: БК "Челбаскет".

— Мы подписали новый контракт пока сроком на один год с Евгением Васильевичем Сорокиным. Возглавив тренерский штаб в середине прошлого сезона, несмотря на молодость и отсутствие опыта в качестве главного тренера, Евгений дал хороший результат, не только с точки зрения позиции команды в турнирной таблице, но и с точки зрения развития игроков, усовершенствования тренировочного процесса, понимания работы клуба в медиапространстве. Важно отметить, что в новом сезоне он выступит не только главным тренером основной команды, но и всего тренерского штаба системы “Челбаскет”, в которую теперь входит и Детско-юношеская баскетбольная лига, — отметил президент БК “Челбаскет” Николай Сандаков.

Главный тренер Евгений Сорокин поблагодарил руководство «Челбаскета» за доверие.

— Ни один даже самый сильный игрок, тренер или менеджер не может достичь высочайших целей и задач в одиночку. Сильные организации могут. Задачи на новый сезон еще сложнее, амбициознее и принципиальнее. В новом году болельщиков будет ждать немного обновленная и при этом еще более неуступчивая и голодная до ярких викторий — победная стая, — прокомментировал свое назначение Евгений Сорокин.

СПРАВКА «КП»

Евгений Сорокин, 27 лет. Родился в Барнауле. “Челбаскет” стал первым клубом, где он выступил в качестве главного тренера. До этого работал в качестве ассистента главного тренера в профессиональной лиге: БК “Алтайбаскет” (г.Барнаул), БК “Руна Баскет” (г.Москва), БК “Барнаул” (г. Барнаул). У Сорокина два высших образования, он также прошел обучение и практику в Академии тренеров НБА (USA Internship, NBA Coaches Academy).

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