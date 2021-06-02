К многоэтажке в Челябинске стянулись МЧС и скорая помощь из-за орущей бабушки на балконе

Фото: Ирина Фадюшина

Инцидент произошел сегодня вечером,2 июня, на улице Пограничная, 32. С балкона многоэтажки начала кричать бабушка с просьбой о помощи. К жилому дому стянулись экстренные службы.

Фото: Ирина Фадюшина

Фото: Ирина Фадюшина

— Стоят две пожарные и скорая помощь, рядом ходят соцработники. Очевидцы рассказывают, что на шестом этаже орала бабушка, причем делает это она не в первый раз, — передает с места событий корреспондент КП-Челябинск.

Сейчас соцработники просят бабушку открыть дверь квартиры. Если этого не произойдет, то они будут вызывать полицию.

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