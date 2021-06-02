В Челябинске ищут водителей «неотложек» с зарплатой от 17 тыс. рублей

У будущих водителей будет гибкий график работы Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Челябинске был объявлен срочный набор на должность водителей неотложной помощи. Поиск сотрудников ведет МАУ «Челябмедтранс».

— Гибкие графики работы. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. Полный соцпакет, ежегодный оплачиваемый отпуск, а также дополнительный оплачиваемый отпуск. Заработная плата составляет от 17000 рублей, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Желающих просят обратиться в отдел кадров по улице Тухачевского, 23. Также другие подробности можно узнать по телефону: 225-15-98.

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