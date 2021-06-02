Челябинские полицейские сняли документальный фильм про торговцев наркотиками

Один из героев киноленты делает закладку с наркотиками. Фото: кадр с фильма "Работа на смерть" / ГУ МВД по Челябинской области

Главным управлением МВД России по Челябинской области на медиаплощадке ОТВ проведена пресс-конференция, на которой состоялась презентация фильма «Работа на смерть». Автором является Дарина Клушева, референт отдела информации и общественных связей областного полицейского главка. Кинолента направлена на профилактику наркомании и незаконного оборота наркотических средств. Творческий проект реализован совместно сотрудниками пресс-службы и управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области.

Съемочный процесс длился более полугода. Фильм построен на большом количестве интервью с лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы за участие в незаконном обороте наркотиков, и беседах с теми, кто проходит реабилитацию.

Согласились на интервью и поделились своими неподдельными эмоциями и родители наркозависимых. Так, одна из мам рассказала о периоде, когда сын пытался найти деньги на дозу, как в фильме «Реквием по мечте»: он забирал и продавал вещи из дома, а она их выкупала. Поделилась женщина и эмоциями, которые она испытывала, когда её сын попадал в больницы с передозировкой.

В свою очередь наркозависимые рассказали о своих возможных перспективах и успехе в жизни, спорте, учебе, если бы они не попробовали наркотики и без утайки поведали о суровой реальности: болезнях и сломанной психике от употребления наркотиков, полученных судимостях, разладе в семье и разрыве отношений с родственниками. Например, в фильме показана история девушки-диджея, которая, работая в клубе, «иногда употребляла», но затем ей предложили еще и зарабатывать, продавая дурман. Девушка через несколько месяцев оказалась в тюрьме, по иронии судьбы здесь она тоже диджей в местном клубе.

Люди, отбывающие наказание за распространение или хранение наркотиков, открыто пояснили, зачем они решили заниматься этим нелегальным бизнесом, что привело их к такому заработку, какое мизерное количество времени они «проработали» и сколько теперь им предстоит отбывать наказание, о предательстве коллег «по бизнесу» и своём задержании. Также в фильме прозвучала история, молодых студентов, которые хотели заработать на квартиру и на свадьбу, делая закладки.

В настоящее время прорабатывается вопрос о направлении фильма в образовательные организации для просмотра студентами и школьниками старших классов, в реабилитационные учреждения, работающие с наркоманами, а также в ГУФСИН для демонстрации лицам, находящимся в местах лишения свободы, с целью недопущения повторных совершений противоправных деяний.

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