В Челябинск впервые привезли выставку картин о людях-полуроботах

Руффо Казелли любил рассуждения о кибернетике. Фото: исторический музей Южного Урала

В пятницу, 4 июня, в Государственном историческом музее Южного Урала откроется выставка «За каждым фактом стоит тень». Челябинцы впервые смогут увидеть работы итальянского художника Руффо Казелли (1932-2020) — основоположника кибернетического экзистенциализма в современном искусстве. Как сообщили в музее, это первая выставка работ Казелли после его смерти и первая в России.

— Оказалось, что в нашем городе есть ценители творчества Руффо Казелли, от которых наследница художника Кармен Галло получает множество писем. Поэтому сюда она и обратилась, — объяснила помощник почетного консула Италии в Челябинске Наталья Бычкова.

В экспозиции представлено 17 полотен, написанных в период с 1970 по 2009 годы. На них изображены полулюди-полуроботы, обитатели кибернетической вселенной. Кстати, определение «кибернетический экзистенциализм» его искусство получило в 80-е годы в галерее Кармен Галло в Манхэттене. Сегодня эта галерея называется «Центр междисциплинарных исследований кибернетического экзистенциализма».

Выставка будет располагаться в фойе второго этажа восточной башни.

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