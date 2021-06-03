В Челябинской области мусоровоз провалился по дороге в шахтерский поселок

Мусоровоз не смог добраться до контейнерных площадок. Фото: ЦКС

По Копейском мусоровоз не смог добраться до контейнерных площадок, потому что застрял в яме. Дорога в поселок Горняк оказалась настолько раздолбанной, что взяла в плен даже спецтехнику.

Как сообщили в ЦКС, грузовой автомобиль попал колесом в глубокую колею, из которой не смог выбраться самостоятельно из-за оползня породы. В компании подчеркнули, что в аварийном состоянии дорога находится уже много лет. При этом информация о том, что спецтехника могла повредить еще и центральный водопровод, не подтвердилась.

Вытащил машину другой мусоровоз. Технику сняли с рейса и направили на диагностику. В результате инцидента семь контейнерных площадок поселка Горняк 2 июня остались без вывоза твердых коммунальных отходов. Впрочем, единичный сбой вывоза не приведет к каким-либо неразрешимым последствиям — накопившиеся ТКО будут вывезены уже 3 июня, в соответствии с графиком.

Региональный оператор передал информацию о провале грунта в Администрацию Копейского городского округа:

— Уверены, это происшествие не останется без внимания местных властей, и они найдут возможности для долгожданного ремонта опасного отрезка дороги. Ведь отсутствие подъездных путей грозит срывом вывоза ТКО, а значит и мусорными завалами.

В ЦКС также напоминают, что по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами регоператор обязуется принимать отходы в местах, оборудованных беспрепятственным доступом спецтехники к местам накопления. Компания освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным.

— В соответствии с Правилами обустройства мест накопления ТКО, площадки создаются органами местного самоуправления, собственниками, управляющими компаниями и прочими хозяйствующими субъектами. ЦКС приносит свои извинения жителям поселка Горняк за временные неудобства. Надеемся, что участок проблемной дороги будет отремонтирован, что обеспечит беспрепятственное передвижение мусоровозов и исключит повторение подобных ситуаций, — добавили в компании.

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