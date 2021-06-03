Tele2 отметила ресторанный проект по другим правилам в сфере HR

Фото: предоставлено Tele2

Следуя философии «Другие правила», Tele2 использует креативные идеи и новаторские решения для повышения эффективности бизнеса. Это же правило применимо и к поиску уникальных HR-подходов. С 2018 года оператор является партнером Премии «HR-бренд», которую организует HeadHunter, и вручает номинацию «HRпо другим правилам», цель которой – отмечать нестандартные проекты в области управления персоналом и организационного развития.

Премия HR-бренд ежегодно проводится с 2006 года и призвана определить лучшие HR-проекты российских компаний.

В 2020 году на конкурс было заявлено 113 проектов. В ходе первого этапа экспертный совет отобрал 52 заявки, которые продолжили борьбу в финале конкурса. На втором этапе жюри конкурса выбрало из номинантов победителей Премии. Основных номинаций шесть: «Мир», «Федерация», «Столица», «Северная столица», «Регион» и «Малый бизнес». Также 77 HR-проектов участвовали в специальных номинацияхПремии, это «HR по другим правилам», «Аналитика в HR», «Культурная эволюция», «Равные возможности» и «C заботой о людях».

В этом году на участие в номинации «HR по другим правилам» заявилось 25 федеральных и региональных компаний. Главным критерием оценки проектов в этой номинации является новаторский подход: применение прогрессивных методик и использование HR-инструментов, не имеющих аналогов на рынке.

Больше всего других правил члены жюри увидели в проекте «Стартап Академия» от сети мягких ресторанов «Своя компания». Более 3500 сотрудников организации в 7 регионах были объединены одной идеей — спасти бизнес во время пандемии, предложив новые направления на базе готовых ресурсов. Участники проекта, независимо от должности, попробовали себя в роли предпринимателей, увидели процесс от зарождения идеи до результата, закрепили навыки лидерства и управления проектами. За месяц в сети ресторанов получили более 100 предложений, запустили 7 новых стартапов, в разработке которых приняли участие 120 сотрудников. Среди реализованных идей – онлайн-марафоны в социальных сетях, доставка сезонных напитков, производство собственных полуфабрикатов и бутылированная вода под своим брендом. За время проекта лояльность персонала выросла с 81 до 87%, прибыль компании за 6 месяцев увеличилась на 7,6%.

Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:

- Быть партнером Премии HR-бренд для нас – очень почетная миссия: это возможность знакомиться с практиками и решениями, которые уже в самом ближайшем будущем будут задавать тренды в работе. Мы рады видеть растущий интерес к нашей номинации «HR по другим правилам», задача которой - отмечать нестандартный подход в сфере организационного развития и управления персоналом. Команда сети ресторанов «Своя компания», которая стала победителем номинации, продемонстрировала инновационное решение в наиболее трудный для бизнеса период – во время пандемии. В проекте «Своей компании» мы видим желание сотрудников изменить привычные правила, создать культуру развития высокоэффективных команд внутри компании.

По информации от пресс-службы Tele2