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Здоровье3 июня 2021 9:36

Пандемия не ушла: в Челябинской области коронавирус унес жизни девяти человек

Публикуем данные Минздрава на 3 июня 2021 г
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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Десятки человек пополнили статистику зараженных.

Десятки человек пополнили статистику зараженных.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области выявлено еще 86 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших школьников нет. Общее число подтвержденных диагнозов с начала пандемии составило 63 291. Таковы данные Министерства здравоохранения региона на 3 июня 2021 г.

За сутки выздоровевших оказалось больше. Выписано 104 человек. Продолжают бороться с болезнью 2577 пациентов.

Ковид унес жизни 9 человек южноуральцев. Причем коронавирус был у них единственным заболеванием.

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