«Мусору нужен дом»: ЦКС запустит просветительский экопроект для самых маленьких

Конкурс проводит ЦКС. Фото: Мария ЛЕНЦ

Центр коммунального сервиса объявляет старт нового экопроекта для детей из нескольких сельских районов Магнитогорского кластера. Этим летом в рамках просветительских занятий «Мусору нужен дом!» воспитанники детских садов Чесменского, Варненского и Брединского районов узнают о важности цивилизованного обращения с твердыми коммунальными отходами. Проект проводится при поддержке Министерства экологии Челябинской области и Министерства образования региона.

ЦКС не впервые инициирует экологические лекции для детей, однако проект «Мусору нужен дом!» станет своего рода уникальным, ведь слушателями станут самые маленькие жители муниципалитетов Магнитогорского кластера. В ходе занятий малыши из старших и подготовительных групп узнают, почему так важно организованно складировать и вывозить коммунальные отходы. Почему мусор нельзя сжигать у себя во дворе или просто вывозить в лес, что иногда, к сожалению, практикуется в сельских территориях, а также о безграничных возможностях сортировки и мусоропереработки.

По предварительным подсчетам, в экологической программе примут участие более 40 дошкольных образовательных учреждений Чесмы, Бредов и Варны. Конкурсные требования, с учетом возраста дошколят, не будут строгими: каждый ребенок сможет выполнить творческую работу на выбор, в разных техниках. Это может быть любая поделка: рисунок, аппликация или пластилиновые фигурки. Самое главное — маленький автор должен показать, насколько он усвоил материал и понял, что мусору действительно нужен «дом». Победители будут определяться «командным зачетом». Однако, подарки получат абсолютно все участники. Детские сады, занявшие первое, второе и третьи места в каждом из указанных населенных пунктов, также будут награждены ценными призами.

Напомним, в начале этого года пилотная просветительская программа была успешно внедрена сразу в нескольких школах Челябинска. Занятия на тему сортировки и переработки отходов проводятся в школах № 151, 150, 129 и образовательном центре «Ньютон». Все эти учреждения примыкают к микрорайонам «Парковый-2» и «Академ Riverside», где в 2020 году ЦКС совместно с администрацией Челябинска и управляющими компаниями организовал раздельный сбор отходов.

В январе и феврале во время познавательных лекций в школах-участниках проекта была затронута проблема избыточного образования мусора на Земле. Детям показывали видеоролики и мультфильмы о том, как отходы перерабатываются и превращаются в новые полезные вещи. Школьники также узнали, как организован раздельный сбор мусора в России и в Челябинске. После экозанятий во всех классах был объявлен творческий конкурс «Береги природу — Разделяй отходы». Как отметили педагоги, дети зажглись глобальной идеей и с интересом подключились к творческому процессу.

Итоги проекта «Мусору нужен дом!» планируется подвести в конце лета.

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