В Челябинской области вспыхнул сильный пожар в многоэтажке

Пожар возник на втором этаже. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
В Челябинской области вспыхнул пожар в многоэтажке. Загорелась квартира на втором этаже. Жильцам пришлось эвакуироваться, есть погибший.
Как сообщили в ГУ МЧС региона, ЧП произошло в селе Кизильское. Огонь вспыхнул в квартире дома на улице Мира. Из подъезда самостоятельно эвакуировалось 16 человек.
— Пожарные оперативно приступили к борьбе с огнем. Сейчас жильцы вернулись в свои квартиры, — прокомментировали в ГУ МЧС.
Во время тушения в горящей квартире было обнаружено тело. погибшим оказался мужчина 82-летний мужчина.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
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