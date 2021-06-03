В Челябинской области вспыхнул сильный пожар в многоэтажке

Пожар возник на втором этаже. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области вспыхнул пожар в многоэтажке. Загорелась квартира на втором этаже. Жильцам пришлось эвакуироваться, есть погибший.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, ЧП произошло в селе Кизильское. Огонь вспыхнул в квартире дома на улице Мира. Из подъезда самостоятельно эвакуировалось 16 человек.

— Пожарные оперативно приступили к борьбе с огнем. Сейчас жильцы вернулись в свои квартиры, — прокомментировали в ГУ МЧС.

Во время тушения в горящей квартире было обнаружено тело. погибшим оказался мужчина 82-летний мужчина.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

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