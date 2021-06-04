В Пенсионном фонде разъяснили, сколько готовы прибавить пенсионерам в Челябинской области

Изменения коснутся пенсионеров, которым исполнится 80 лет, и которые прекратят трудовую деятельность. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С началом лета в сети Интернет появилась информация о некоторых изменениях для пенсионеров. Горожан старше 80 лет и работающих пожилых людей обнадежили прибавкой с 1 июня. КП-Челябинск ранее тоже сообщала, что «на увеличение пенсии могут рассчитывать южноуральцы старше 80 лет. Им прибавят по 6 тысяч 44 рубля». Но все оказалось не так просто.

Фиксированную выплату (в 2021 году ее размер составляет 6 тысяч 44 рубля 48 копеек) удвоят только обычным получателям страховых пенсий, которым исполнится 80 лет. Повышение зависит исключительно от даты и месяца рождения.

— Это происходит автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться. Пенсионный фонд сам все делает по имеющимся сведениям, — сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Челябинской области. — Общая сумма фиксированной выплаты с учетом увеличения — 12 088,96 руб.

У инвалидов первой группы эта выплата и раньше была в двойном размере. Она не зависит от возраста.

А вот работающие пенсионеры смогут получать страховую пенсию и фиксированную выплату с учетом всех индексаций, которые прошли за период их работы, только после увольнения. Начислять пенсию увеличенного размера им будут с четвертого месяца, следующего за месяцем после увольнения.

— Например, если гражданин уволился в мае, то в сентябре ему будет выплачена увеличенная пенсия и разовая доплата к ней за три прошедших после увольнения месяца (в данном случае за июнь, июль и август), — уточнили в региональном ПФР.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru