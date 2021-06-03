Синоптики пообещали солнечную погоду на выходные в Челябинской области

Аномальная жара в эти выходные не ожидается Фото: Валентина ВАГАНОВА

Погода в Челябинской области в последнее время не может найти оптимальный баланс. В середине мая южноуральцев мучила аномальная жара, доходившая до +36 градусов в тени, а уже в первые дни лета начались дожди. Однако синоптики обещают, что погода станет солнечной и теплой в ближайшие выходные.

По данным Челябинского гидрометцентра, в субботу днем, 5 июня, температура воздуха будет достигать +18, +23 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет неустойчиво слабым (1-6 м/c).

В воскресенье, 6 июня, погода станет еще теплее. Столбик термометра будет доходить +22, +27 градусов. Облачность переменная, преимущественно без осадков. Ветер в этот день тоже будет неустойчиво слабым.

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