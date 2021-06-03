Жителя Челябинска отправят в психбольницу за преследование сотрудницы полиции

Фото: Архип "КП"

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила в силе постановление в отношении 48-летнего мужчины, который преследовал дознавательницу полиции. Его признали виновным в совершении общественно-опасного деяния по ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Теперь мужчину принудительно отправят в психбольницу на лечение. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

История, о которой идет речь, началась в 2017 году. Дознаватель полиции расследовала уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в незаконном хранении оружия и в организации наркопритона (ч.1 ст.222, ч.1 ст.232 УК РФ). Затем она передала материалы дела в суд, где обвиняемому вынесли приговор в виде условного срока. После этого мужчина начал преследовать сотрудницу полиции.

— Мужчина, обнаруживающий признаки болезненного состояния психики, в период с января 2019 по март 2020 года неоднократно высказывал угрозы применения насилия посредством смс-сообщений, направляемых с мобильного телефона и неустановленных технических средств в адрес дознавателя, угрожая причинением телесных повреждений и порчи имущества ее квартиры, — сообщила старший помощник руководителя Челябинской области Наталья Мамаева.

Сотрудница полиции реально воспринимала приходившие ей угрозы, поскольку мужчина был неоднократно замечен возле ее дома и места работы. Кроме того, в целях безопасности к дознавателю приставили бойцов СОБРа.

В апелляционных жалобах адвокат и законный представитель считали, что мужчина не совершал общественно-опасное деяние, оспаривали заключение эксперта о его психическом состоянии. Однако суд решил не менять постановление о принудительной госпитализации.

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