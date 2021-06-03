Жительнице Челябинской области назначили штраф за оскорбление победительницы конкурса красоты в Instagram

Виновнице предстоит выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей Фото: Анастасия Осипова

В Челябинской области жительницу Аргаяшского района привлекли к административной ответственности за оскорбление в интернете победительницы конкурса красоты одного из техникумов. Об этом сообщил источник «КП» в правоохранительных органах. В пресс-центре региональной прокуратуры информацию подтвердили, однако всех деталей раскрывать не стали.

— Проверкой установлено, что в апреле 2021 года местная жительница с целью унижения чести и достоинства заявительницы в неприличной форме опубликовала в своем аккаунте в социальной сети «Instagram» видео, высказав в адрес последней оскорбление в неприличной форме, чем унизила ее честь и достоинство, — сообщили в надзорном ведомстве. — При этом данное высказывание по форме не соответствовало общепринятым нормам морали и поведения, публичность действий виновного лица выразилось в том, что информация была общедоступной.

Административное дело возбуждено по ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенной публично с использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»). Виновнице предстоит выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

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