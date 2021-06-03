В Челябинске запустят дополнительные поезда к Черноморскому побережью

Дополнительные поезда из Челябинска будут ходить по четным и нечетным дням Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области Уральский филиал АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначил дополнительные поезда в направлении Черноморского побережья. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, они будут курсировать в летний период.

Поезд №590/589 Челябинск – Имеретинский Курорт – Екатеринбург, отправление из Челябинска 7 июня; из Имеретинского Курорта – 10 июня.

Поезд №189/190 Челябинск – Анапа, отправление из Челябинска 10 июня; из Анапы – 13 июня.

Поезд №419/420 Челябинск – Анапа, отправление из Челябинска 21, 28 июля, 4, 11, 18, 25 августа; из Анапы – 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа.

Напомним, ранее на ЮУЖД был назначен сезонный летний поезд №457/458 Челябинск – Анапа, отправление из Челябинска – 4, 18 июня; из Анапы – 7, 21 июня.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте «РЖД» и в мобильном приложении, а также в железнодорожных кассах города.

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